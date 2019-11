Op patrouille met Belgische militairen in Mali, waar de rijke cultuur onder druk staat van gevaarlijke conflicten

Journaliste Ine Roox trok samen met Belgische militairen door Mali, waar ze de bevolking en de cultuur leerde kennen.

Verschillende gewelddadige conflicten maken van Mali – het land van de desert blues en de rijke islamitische geschiedenis – een gevaarlijke plek. Eén van de problemen is de oprukkende jihad, die onder meer de Malinese cultuur bedreigt. Ine Roox zag dat kunstenaars in het land zich niet laten tegenhouden. Sterker nog: ze spelen een belangrijke rol in de strijd tegen de jihad.

