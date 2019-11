Sinn Fein wil binnen de vijf jaar referendum over eenheid van Ierland

De leidster van de Ierse links-nationalistische partij Sinn Fein, Mary Lou McDonald, wil binnen de komende vijf jaar een referendum houden over de eenheid van Ierland.

Volgens McDonald heeft de Brexit Ierland veranderd en denken de mensen nu na over een eengemaakt Ierland. Een referendum komt er, de vraag is niet meer of maar wanneer het wordt gehouden, zei McDonald.

‘De dagen van verdeeldheid (tussen Ierland en Noord-Ierland) zijn geteld, er hangt verandering in de lucht, de Brexit heeft alles veranderd’, verklaarde de partijleidster op een partijcongres in Derry. ‘Heel wat mensen overwegen nu voor het eerst een toekomst in een herenigd Ierland. Laten we in de loop van de komende vijf jaar het volk beslissen’, klonk het voorts in een oproep aan de regering in Dublin.

Noord-Ierland is als provincie van het Verenigd Koninkrijk en grensregio van Ierland altijd een forse struikelblok geweest bij de onderhandelingen over de Brexit tussen de Britten en de Europese Unie. Het Goedevrijdagakkoord maakte in 1998 een einde aan een dertig jaar durend dodelijk conflict en wiste zo goed als elke zichtbare grens op het Ierse eiland tussen de Britse provincie Noord-Ierland in het noorden en de Republiek Ierland in het zuiden. Brussel, Londen en Dublin hebben zich geëngageerd om die situatie ook na de brexit zo te houden, maar de gesprekken over een Brexitakkoord liepen telkens spaak op de Noord-Ierse kwestie.

Sinn Fein, dat altijd de hereniging van de twee gescheiden staten heeft nagestreefd en als partij aan beide zijden van de grens actief is, ziet daarin het bewijs dat de 500 kilometer lange grens die er in 1921 kwam als resultaat van het Anglo-Iers Verdrag, geen enkele legitimiteit heeft.