Twingo wordt op snelweg aangereden door zware pick-up: 22-jarige man komt om

Een 22-jarige man is zondagochtend vroeg omgekomen bij een zwaar verkeersongeval op de E40 in Nieuwpoort. De jonge Fransman werd met zijn Renault Twingo aangereden door een zware pick-up. Hij vloog tegen een verkeersbord en was op slag dood. De Dodge Ram die de Twingo aanreed, kwam een eindje verder tot stilstand in een wei.