Kenny De Ketele en Robbe Ghys trekken als leiders de vijfde nacht van de Zesdaagse van Gent in

Kenny De Ketele en Robbe Ghys trekken zaterdag als leiders de vijfde nacht van de 79e Zesdaagse van Gent in. Met 225 punten hebben ze wel maar een minieme voorsprong van twee puntjes op Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande. Iljo Keisse volgt met de Brit Mark Cavendish op zestien punten. Alleen die drie koppels staan nog in dezelfde ronde. De Duisters Theo Reinhardt en Roger Kluge hebben een ronde goed te maken, de rest van het deelnemersveld is uitgeteld voor de eindwinst.

De eerste en de tweede puntenkoers van de avond ging naar de Nederlanders Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip. In de ploegenafvalling trokken De Ketele en Ghys het laken naar zich toe en pakten ze zo weer belangrijke punten. In de baanronde was de zege voor het Frans-Deense koppel Morgan Kneisky-Oliver Wulff Frederiksen.

De Ketele en Ghys begonnen als leiders aan de eerste ploegkoers van de avond. De Buyst en Van der Sande wonnen die ploegkoers en slopen zo wat dichterbij.

In het omnium voor vrouwen was de Nederlandse Kirsten Wild de sterkste in zowel de scratch, de temporace als de afvalling. Tijdens de temporace kwamen enkele rensters ten val. Voornaamste slachtoffer was Simona Frapporti. De Italiaanse werd voor nader onderzoek naar het ziekenhuis afgevoerd.

Britten Max Rushby en Alfred George nieuwe leiders in Toekomstzesdaagse

De Britten Max Rushby en Alfred George hebben zaterdag in het Gentse Kuipke de leiding genomen op de vijfde avond van de Toekomstzesdaagse. Ze losten hun landgenoten Oliver Stockwell en Oscar Nilsson-Julien af.

Rushby en George hebben 101 punten. Het andere Britse koppel moet het stellen met 79 punten. Als derde volgen de Duitsers Arne Birkemose en Tim Torn Teutenberg met 76 punten. De Belgen Michael Steyaert en Siebe Deweirdt blijven hangen op de zesde plaats met 26 punten, maar staan wel nog in dezelfde ronde als de leiders. De rest is uitgeteld voor de eindzege.