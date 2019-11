Buitenlands pers lovend over Rode Duivels: ‘Sprankelend voetbal, één van de favorieten voor het EK’

De Rode Duivels moesten een klein kwartier warmdraaien tegen Rusland, maar dan bliezen ze Rusland helemaal weg. De 30 op 30 lonkt, de Rode Duivels werpen zich steeds meer op als een titelfavoriet voor het EK. Dat zagen ze ook in het buitenland. ‘Een aanzienlijke krachtmeting.’

Het Britse BBC zag dat de thuisploeg voor de rust werd overrompeld. ‘Rusland werd in de eerste helft weggeblazen door de het sprankelende aanvallende voetbal van de ploeg van Roberto Martinez. (...) De Russen speelden beter na de rust, maar hun wankele defensie kon niet voorkomen dat Romelu Lukaku zijn 52ste doelpunt als international maakte.’

‘België overklast Rusland met een show van de broertjes Hazard’, vatte de toonaangevende Franse sportkrant L’Équipe samen. Zij zien de Belgen als een titelkandidaat op het EK volgend jaar. ‘Het was hun eerste echte test sinds de nederlaag in Zwitserland vorig jaar. De Rode Duivels hebben elke opstand gedoofd door agressief te verdedigen. Ze bevestigden dat ze een van de favorieten zijn voor het Europees kampioenschap volgend jaar’, aldus de Franse krant, die de assist van De Bruyne voor Hazard bij de 0-3 als een ‘beledigende traktatie’ omschreef.

De vloer aanvegen

Het Nederlandse AD was een pak harder voor de Russen. ‘België vernedert Rusland voor eigen publiek in duel om de eer’, klonk de weinig verhullende titel. De kwartfinalist vanop het voorbije WK was geen partij voor onze nationale elf, zagen onze noorderburen. ‘Rusland wilde België onder druk zetten, maar het krachtsverschil werd al vrij snel duidelijk. Thorgan Hazard opende in de 19de minuut de score.’ De collega’s van De Telegraaf waren eveneens onder de indruk. ‘België veegt de vloer aan met Rusland’, kopten zij.

Het Italiaanse La Gazetta dello Sport sloot zich daar naadloos bij aan. ‘Een aanzienlijke krachtmeting van België, dat Rusland (ook al gekwalificeerd) overweldigde. Lukaku was een hoofdrolspeler met een assist en een doelpunt, maar het podium werd opgeëist door de gebroeders Hazard, die de eerste drie doelpunten van de wedstrijd scoorden.’

‘Onverwacht scenario’

Het Russische Komsomolskaya Pravda had een meer evenwichtige partij verwacht. ‘Niemand had dit onverwachte scenario zien aankomen. De eerste helft werd overgelaten aan de bezoekers. Het resultaat was catastrofaal: 0-3 in het voordeel van België. In de tweede helft viel het tempo terug, maar bleven de Belgen duidelijk baas.’