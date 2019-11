In Iran zijn protesten uitgebroken nadat de regering de benzineprijzen heeft verhoogd. Minstens een manifestant is omgekomen.

De Iraanse regering had vrijdag bekendgemaakt dat ze wegens de aanhoudende economische crisis overgaat tot het verhogen van de benzineprijzen en het rantsoeneren van benzine.

De sancties die de VS weer heeft ingevoerd nadat president Donald Trump unilateraal uit het nucleair akkoord is gestapt, hebben de Iraanse economie schade toegebracht.

Het geld dat niet meer aan het subsidiëren van de benzine wordt uitgegeven, wordt volgens de regering gebruikt om de sociale uitkeringen te financieren. De benzineprijzen zijn zo plotsklaps minstens vijftig procent gestegen.

Uit protest blokkeerden demonstranten het verkeer in enkele grote steden, waaronder ook de hoofdstad Teheran. Het kwam ook al tot clashes met de politie.

Vooral in de stad Sirhan was het protest hevig. ‘Mensen hebben een benzinedepot in de stad aangevallen en hebben geprobeerd om het in brand te steken’, meldt het Iraanse persagentschap Irna. De politie kon uiteindelijk verhinderen dat er brand ontstond. Een persoon kwam daar om het leven.

Daarnaast vonden er nog betogingen plaats in de steden Mashhad, Ahvaz, Shiraz, Bandar Abbas, Birjand, Koramsjar en Abadan.

Ook in 2017 braken demonstraties uit in het land. Toen zouden bijna 5.000 mensen gearresteerd zijn. Minsten 25 mensen kwamen om.