Tom Van Grieken herverkozen als partijvoorzitter Vlaams Belang

Tom Van Grieken is zaterdag met 97,4 procent van de stemmen binnen de partijraad herverkozen als voorzitter van het Vlaams Belang. Hij was de enige kandidaat.

In zijn verkiezingstoespraak maakte hij duidelijk dat hij van Vlaams Belang een principiële beleidspartij wil maken. 'Aan de zijlijn blijven staan en zien hoe Vlaanderen verarmd en ontvolkt is geen optie', vond hij.

De Vlaams Belang-voorzitter vindt dat de tijd van christendemocraten, socialisten en liberalen gekomen is. 'Wij moeten de grootste partij van Vlaanderen worden! Niet zo zeer omdat Tom Van Grieken graag voorzitter is van de grootste partij van het land, maar enkel zo gaat die arrogante elite eindelijke luisteren naar ons!'

De herverkozen voorzitter ging op in op de brand in het toekomstig asielcentrum in Bilzen. 'Het Vlaams Belang keurt die brandstichting zonder meer af. Het is niet alleen verwerpelijk maar ook nog dom, omdat ze onze democratisch en vreedzaam protest hypothekeert', benadrukte hij. Tegelijk haalde hij ook uit naar de politici en politiek commentatoren die in tegenstelling tot de justitie wel al weten wie de daders zijn 'en voor welke partij ze gestemd hebben.'

Van Grieken werd in 2014 de jongste partijvoorzitter uit de Vlaamse geschiedenis op het ogenblik dat Vlaams Belang een zware nederlaag leed en zelfs met de kiesdrempel flirtte. Ook toen was hij de enige kandidaat. Van Grieken moest als nieuwe sterke man Vlaams Belang uit de modder trekken, en de jonge voorzitter slaagde erin om de partij een nieuwe adem te geven. Na de veelbelovende lokale verkiezingen was Vlaams Belang de grote winnaar van de parlementsverkiezingen van 26 mei.

De partij investeerde onder zijn voorzitterschap sterk in betalende advertenties op sociale media, en ze blijft dat doen. De accounts van de partij en van partijvoorzitter Tom Van Grieken samen zitten al aan meer dan een miljoen euro aan uitgaven voor online-advertenties sinds de maand maart, toen Facebook die cijfers begon vrij te geven.