Roger Federer kraakt in de halve finales, Stefanos Tsitsipas staat verrassend in eindstrijd ATP Finals

Roger Federer zal de ATP Finals niet voor een zevende keer winnen. De Zwitser moest in twee sets zijn meerdere erkennen in Stefanos Tsitsipas: 6-3 en 6-4. De Griek staat zo verrassend in de finale in Londen.

Federer liet maar liefst elf breakpoints onbenut. Tsitsipas had in de eerste set aan één breakpoint, in het tweede game, genoeg om de set naar zich toe te trekken. Federer liet zes kansen liggen om de service van de Griek te breken. De debutant sloeg in de tweede set wel direct weer toe. Federer wist de stand weer gelijk te trekken door in de vierde game, op zijn tiende breakpoint, eindelijk toe te slaan. De Zwitser vierde het uitbundig, maar leverde vervolgens gelijk weer z’n eigen service in. Tsitsipas hield de voorsprong wel vast.

Later op de avond strijden Dominic Thiem en Alexander Zverev - de winnaar van vorig jaar - voor het tweede finaleticket.

