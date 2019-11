Publiek komt mee het podium op uit solidariteit tegen besparingen

In meerdere theaters is het publiek na de voorstelling mee op het podium geklommen uit solidariteit met de artiesten.

Na het gele vlak in profielfoto’s op sociale media, is er een nieuwe vorm van protest tegen de besparingen in de cultuursector opgedoken. Na het applaus komt het publiek mee op het podium voor een groepsfoto.

‘Als steun voor de kunstensector kwam het voltallige publiek in meer dan 25 theaters mee het podium op’, zegt auteur Fleur Pierets op Facebook.

Het zou donderdag begonnen zijn bij Salon Secret van Hof van Eede en Arsenaal/Lazarus in CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. ‘Na onze voorstelling besloot het publiek om met ons het podium te bestormen en hun steun uit te spreken voor de culturele sector’, luidt het. ‘Waarvoor Dank, Heist-op-den-berg!’

De volgende dag kreeg de actie navolging bij onder meer het Toneelhuis in Antwerpen, bij theatergezelschap FroeFroe dat in Aarschot speelde en bij Compagnie de KOE in Leuven.