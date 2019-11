'We hadden vroeger kunstenaars die een beter oog voor schoonheid hadden,' zei N-VA-fractieleider Peter De Roover vrijdag in De Afspraak. 'Vandaag is kunst vooral de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste gevoelens van de kunstenaar geworden,' vindt hij. Robrecht Vanderbeeken (ACOD) biedt hem van repliek.

De beeldende kunstenaar John Baldessari waarschuwde ons er lang geleden al voor: als een zin met ‘Kunst is…’ begint, spits dan je de oren want je gaat gekke dingen horen. Peter De Roover ...