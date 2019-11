Koppel vindt oude nazikleding bij verbouwing

Een koppel heeft bij een verbouwing in Hilversum nazikleding uit de Tweede Wereldoorlog gevonden tijdens een verbouwing.

De kleding was verstopt onder een verborgen luik in de zoldervloer. ‘We wisten eigenlijk niet wat het was, maar toen we de adelaar met de swastika van de nazi’s zagen, begon ons hart sneller te kloppen’, zei bewoner Wouter Vreeke tegen NH Nieuws.

Het gaat om een jas, een vermoedelijke kinderjas uit legerstof en een pet.

Verzamelaar Robin Gouwswaard denkt dat de kleding van een Nederlandse vrijwilliger was die als beveiliger voor de Duitsers werkte. ‘Meestal werden dit soort kleren verbrand, tijdens of na de oorlog, dus dat dit bewaard is gebleven is uniek’, zei Gouwswaard tegen NH Nieuws. ‘Dat het nog gevonden kan worden, is heel bijzonder.’