Goedele Liekens regisseert eigen pornofilm

Goedele Liekens (56) gaat een eigen pornofilm maken. Dat heeft ze op Twitter aangekondigd.

Wat Goedele Liekens (Open VLD ) wil tonen met ‘Chalet’, dat weten we nog niet. Dat het de titel is van de pornofilm die ze binnenkort op Vlaanderen loslaat, dat weten we sinds vrijdag wel.

‘Eindelijk kan ik het vertellen’, zei de seksuologe op sociale media. ‘Ik lanceer heel binnenkort mijn eerste pornofilm.’

Voor zover we konden nagaan, is ze het eerste Kamerlid ooit dat een pornofilm maakt. En aangezien ze spreekt van ‘mijn eerste pornofilm’, is er mogelijk nog meer op komst. Liekens wil ‘het grootste misverstand over porno de wereld uit helpen’.