Mathieu van der Poel won zaterdag de Wereldbeker-wedstrijd in Tabor. De Nederlandse wereldkampioen besloot ondanks het overlijden van zijn grootvader Raymond Poulidor eerder deze week om toch af te zakken naar Tsjechië en eerde de Franse ex-toprenner met een felbevochten overwinning.

‘Het is een zware week geweest’, gaf Van der Poel toe. ‘Vandaag was het héél lastig. Het was zoeken naar het goede gevoel en ik ben blij dat ik won. Zowel fysiek als mentaal had ik het enorm lastig. Maar ik ben blij dat ik ben blijven vechten. Ik wou héél graag winnen. Voor mijn grootvader maar ook omdat Tabor voor mij speciaal is. Mijn concurrenten hebben het mij het niet cadeau gegeven: in het begin had ik het moeilijk om vooraan te geraken en ze hebben mij goed onder druk gezet. Maar ik heb alles op de laatste ronde gezet en het is mooi om hier te kunnen winnen.’

Vooraf had Van der Poel ook al even een korte reactie gegeven aan Play Sports. ‘We kregen deze week niet zo’n leuk nieuws. We wisten al wel langer dat het slechter met hem ging, dus we waren wel een beetje voorbereid. Maar dat maakt het niet minder hard natuurlijk’, zei Van der Poel. ‘Of ik vandaag tijdens de cross aan hem zal denken? Tijdens de wedstrijd zo weinig mogelijk omdat ik de focus wil houden op de cross. Maar uiteraard heb ik veel aan hem gedacht deze week.’

Adrie van der Poel: ‘Zeer grote klasse’

Ook Mathieus vader Adrie van der Poel reageerde kort op het overlijden van zijn schoonvader en de manier waarop zijn zoon Mathieu daarmee omgaat. ‘Ik vind het super knap wat Mathieu hier vandaag doet. Iedereen weet dat hij zeer close was met zijn opa. Je ziet aan alles dat hij niet goed in zijn vel zit, maar wat hij hier presteert is zeer grote klasse. Het ging vandaag niet vanzelf, maar dat is het leven.’