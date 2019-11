Antwerpse politie pakt 17 jongeren op die plundertocht planden

In Antwerpen heeft de politie vrijdagavond 17 voornamelijk minderjarige jongeren gearresteerd. Die zouden de intentie hebben gehad om winkels in de binnenstad te plunderen en herrie te schoppen. De politie was de plannen op het spoor gekomen via sociale media.

De Antwerpse politie was vooraf te weten gekomen dat een aantal jongeren via sociale media hadden opgeroepen om op een bepaalde plaats in de stad verzamelen te blazen en van daaruit op plundertocht te vertrekken.

Op basis van de concrete informatie over de plannen van de jongeren besliste de politie om onder meer de mobiele eenheid, interventieteams en het hondenteam in de omgeving van de plaats van afspraak op te stellen en verscherpt toezicht te houden. Ook de federale politie werd ter versterking opgeroepen. De politie sprak jongeren die in aanmerking kwamen voor de actie aan en bevroeg hen over hun intenties.

Zestien jongeren werden in de loop van de avond gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. De leeftijd van de betrokkenen varieerde tussen de 12 en 16 jaar, op één 19-jarige na. Er werden ook twee vlindermessen in beslag genomen, net als de gsm’s van alle jongeren.

Later die avond konden de meeste ouders hun kinderen weer ophalen. Eén 14-jarige zal wel worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van drugshandel. De 16-jarige vermoedelijke aanstoker die al voor de interventie was opgepakt, zal eveneens voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Hij wordt verdacht van poging inbraak en vereniging van misdadigers.

Het is voorlopig niet duidelijk of de plannen iets te maken hebben met de plunderingen die eerder plaatsvonden in filialen van sportketen JD Sports in Brussel en in Luik. Daar was de aanleiding vermoedelijk een racistisch incident.