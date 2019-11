Corinna Schumacher, de echtgenote van Michael Schumacher, heeft gereageerd op uitspraken van ex-manager Willi Weber over het geheimhouden van Michael zijn gezondheidstoestand.

Ondanks dat hij de ex-manager van Michael Schumacher is en mee bouwde aan de succesvolle carrière van de 'Rekordmeister' mag Willi Weber niet op bezoek bij Michael Schumacher.

Net als de vele fans verkeert Weber al sinds het ski-ongeluk op 29 december 2013 in het Franse Méribel in het ongewisse en dat zint hem duidelijk niet.

Al geruime tijd doet Weber dan ook zijn beklag dat de fans van Michael het recht hebben op meer duidelijkheid, dat ze meer info horen te krijgen over de medische toestand waarin Schumacher verkeert.

"Ik zou graag willen weten hoe het met hem gaat. Ik zou hem graag nog eens een hand geven of in zijn gezicht aanraken," aldus Weber tijdens een documentaire van de Duitse tv-zender 'RTL' eerder deze week.

Weber insinueert daarin dat Corinna hem niet bij Schumacher wil laten omdat ze de waarheid wil verbergen: "Spijtig genoeg laat zijn vrouw Corinna dat niet toe. Ze vreest waarschijnlijk dat ik meteen zie hoe het met hem gesteld is en dat publiek kenbaar zou maken."

In een gesprek met het 'She’s Mercedes Magazine' reageert Corinna kort op de uitlatingen van Weber. Volgens Corinna wordt er weinig kenbaar gemaakt over de medische toestand van haar man omdat het net de wens van Michael is dat zijn toestand geheim blijft.

"Michael bevindt zich in de beste handen, we doen er alles aan om hem te helpen. Probeer te begrijpen dat we Michael zijn wens volgen om zijn gezondheidstoestand geheim te houden. Een gevoelig onderwerp zoals zijn gezondheid behoort tot de privacy," aldus Corinna.

