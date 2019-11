Bij de eerste verjaardag van het protest van de gelehesjesbeweging wordt er opnieuw gemanifesteerd in Parijs en in andere Franse steden. Zaterdagochtend had de politie in Parijs al meer dan duizend mensen gecontroleerd, een tiental van hen werd opgepakt.

Volgens de Franse nieuwszender BFMTV hebben enkele actievoerders tijdelijk een belangrijke ringweg in het noordwesten van de hoofdstad geblokkeerd. De politie heeft de blokkade snel weer ongedaan kunnen maken.

De gele hesjes verzamelen zich zaterdag ook aan de Place d’Italie (zuiden van Parijs) en Porte de Champerret (noordwesten). De politie heeft in de lichtstad al traangas ingezet tegen demonstranten, die de agenten bekogelden met stenen.

De ordediensten zijn massaal aanwezig in de hoofdstad om rellen te voorkomen. Daarnaast werden nog tal van andere veiligheidsmaatregelen genomen. Verschillende Parijse metrostations blijven gesloten en betogingen op de Champs-Élysées en enkele andere plaatsen zijn gedurende het hele weekend verboden.

Brede protestbeweging

De eerste grote protestactie van de gele hesjes in Frankrijk vond op 17 november 2018 plaats. De actie was toen gericht tegen de hoge brandstofprijzen, maar al snel werd het een bredere protestbeweging. In de maanden daarop zijn duizenden mensen op straat gekomen tegen het sociale en fiscale beleid van president Emmanuel Macron. Vooral in Parijs kwam het daarbij regelmatig tot rellen.

De beweging, die de voorbije maanden veel aanhang verloor, heeft zaterdag ook acties gepland in onder meer Bordeaux, Rijsel, Lyon, Marseille, Nantes en Toulouse.