Nieuwe informatie over migrant die Kanaal probeerde over te zwemmen: ‘Hij vertelde over zijn dochtertje’

Masoud Nicknam, de man die afgelopen zomer nabij Zeebrugge uit het water werd gehaald , zou niet uit Irak maar uit Iran gekomen zijn. Het Britse ITV vond in de persoonlijke bezittingen en gsm meer informatie over de man.

ITV maakte met de Belgische cameraman Daniel Demoustier een reportage over Masoud Nicknam (47). De migrant doolde al 15 jaar door Europa toen hij in augustus in een wanhoopspoging met zwemvliezen en een met plastic flessen in elkaar geknutselde reddingsvest het Kanaal probeerde over te zwemmen. Op 23 augustus werd het lichaam van Nicknam teruggevonden nabij Zeebrugge.

Masoud Nicknam. Foto: ITV

Na de begrafenis van Nicknam nabij Zeebrugge kreeg ITV de persoonlijke bezittingen van de man, waaronder ook zijn gsm. Uit die informatie zou blijken dat de man afkomstig was uit Iran en niet uit Irak, zoals tot nu toe werd aangenomen. Hij zou daar een dochter en zonen hebben. ‘Nicknam vertelde dat hij een dochter van 12 had’, bevestigde een Iraanse man die de migrant had ontmoet in Calais aan ITV.

Op de geheugenkaart van Nicknams gsm, die ondanks het water intact was gebleven, vond ITV verschillende selfies die de migrant maakte op zijn moeilijke weg door Europa. De Britse zender sprak ook met een priester in Marseille, voor wie de migrant verschillende houten beelden maakte. In zijn bezittingen werd naast een Koran ook een Bijbel gevonden.

