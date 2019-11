Inbrekers stelen levensreddend materiaal uit kazerne Antwerpse brandweer

In Antwerpen hebben onbekenden in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken bij de brandweerkazerne op Linkeroever. Dat meldt de Brandweer Zone Antwerpen. Ze gingen ervandoor met belangrijke reddingsmaterialen. Het brandweerkorps veroordeelt de feiten scherp.

Medewerkers van de brandweerpost merkten de inbraak zaterdagochtend rond 5.30 uur op, toen ze wilden uitrukken voor een melding van een brandgeur. De kasten van hun brandweerwagen stonden open en er leek materiaal verdwenen te zijn. De lokale politie en het labo kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en ook camerabeelden zullen worden geanalyseerd.

Volgens de brandweer zijn er op het eerste zicht vooral technische gereedschappen zoals zwaar bevrijdingsmateriaal ontvreemd. ‘Het is duidelijk dat de daders professioneel te werk gingen en een gericht doel voor ogen hadden’, zegt zonecommandant Bert Brugghemans. ‘Ons materiaal is niet zomaar een buit zoals een andere. Dit dient om mensen te helpen die in nood zijn. Daarmee aan de haal gaan, heeft dus een grote impact voor iedereen.’

In de overige Antwerpse brandweerkazernes is de waakzaamheid intussen verhoogd en ook de omliggende zones zijn verwittigd. Voor de interventie rond de brandgeur kon zaterdagochtend trouwens een brandweerwagen vanuit een andere kazerne ter plaatse gaan. ‘Voor dit type interventie zijn enkele extra seconden meestal niet van levensbelang, maar het had ook om een dringende oproep kunnen gaan’, aldus nog de brandweer. De post op Linkeroever is intussen weer volledig operationeel.