Britse prins Andrew reageert voor het eerst op seksschandaal met pedofiele miljardair: ‘Heb koningshuis teleurgesteld’

De Britse prins Andrew heeft voor het eerst gereageerd op het schandaal met Jeffrey Epstein. In een tv-interview zei hij dat hij ‘de koningin en de koninklijke familie heeft teleurgesteld’ door zich in te laten met de pedofiele miljardair.

Het was het allereerste tv-interview dat Andrew gaf over het hele schandaal. Sinds de affaire Epstein - die in de VS dit jaar zelfdoding pleegde toen hij opnieuw in de cel zat voor kindermisbruik - losbarstte, werd ook prins Andrew geregeld geviseerd. Zijn naam dook op in de intieme vriendenkring van de miljardair en hij werd ook beschuldigd van contacten met een 17-jarige vrouw.

Prins Andrew zei dat hij spijt had dat hij naar Epstein was gegaan in New York nadat die laatste was vrijgelaten uit de cel, waar hij vastzat voor kindermisbruik. ‘Het probleem is dat ik bij hem ben gebleven nadat hij veroordeeld was’, zei Andrew aan de BBC. ‘Daarmee heb ik het nog steeds moeilijk, omdat dit niet past voor iemand van de koninklijke familie. Wij proberen net de hoogste standaarden hoog te houden. Simpel gezegd: daar heb ik de ‘kroon’ in de steek gelaten.’

Jeffrey Epstein. Foto RR

Andrew werd ook door slachtoffers van Epstein beschuldigd van misbruik. Virginia Roberts zei dat ze seks hadden toen zij 17 was. Maar Andrew zegt dat hij de vrouw nooit ontmoet heeft, hoewel er een foto bestaat van de twee waar de prins de jonge vrouw vasthoudt aan haar middel. Op die foto staat ook Epstein zelf.

‘Ze zegt dat ze u ontmoette in 2001, dat ze met u gegeten heeft, gedanst in een nachtclub in Londen’, zegt de interviewster. ‘Ze zegt dat jullie seks hadden in een huis in de Londense wijk Belgravia’, klinkt het nog. ‘Maar daar heb ik geen weet van. Ik herinner me niet dat ik deze vrouw ooit ontmoet heb’, reageert Andrew.

Het interview werd afgenomen op Buckingham Palace en wordt uitgezonden op BBC.