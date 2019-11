Zesdaagse van Gent stilgelegd door bier op de piste: 'Ik ben zo kwaad'

De Grote Prijs Patrick Sercu werd op de Gentse Zesdaagse na drie kwartier even stopgezet. Een toeschouwer had over de reling bier gemorst op de piste, waardoor die spekglad werd. Leider Kenny De Ketele kon het incident niet begrijpen.

Pech voor Iljo Keisse en Mark Cavendish, die net een aanval hadden ingezet om een winstronde te komen, en voor de twee ploegen aan de leiding: Kenny De Ketele-Robbe Ghys en Jasper De Buyst-Tosh Van der Sande. De Grote Prijs Patrick Sercu, een ploegkoers van één uur op vrijdag tijdens de Zesdaagse van Gent ter nagedachtenis van de dit jaar overleden pistevedette, werd net voor het einde even stopgezet omdat iemand bier op de piste had gemorst. Cavendish en Keisse pakten finaal toch de bonusronde en wonnen het pleit door de eindspurt te winnen.

'We nemen een heel snelle doublette waarin we iedereen schaak zetten', vertelde De Ketele aan Radio 1 hoe de pint op de piste hem uit zijn concentratie had gebracht. 'We waren klaar om iedereen schaakmat te zetten en dan kwam die pint op de piste. Ik wist niet meer waar ik het had. Ik ben zo kwaad dat de mensen daar zo onzorgvuldig mee omgaan.'

Na de vierde nacht staan De Ketele en Ghys wel aan de leiding met 197 punten, voor Jasper De Buyst-Tosh Van der Sande en Iljo Keisse-Mark Cavendish.