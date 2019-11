Code geel: KMI waarschuwt voor gladde wegen vannacht

Wie in de nacht van vrijdag op zaterdag de weg op moet, let maar beter goed op. Het KMI waarschuwt met code geel voor rijmplekken en gladde wegen.

Het ziet ernaar uit dat het flink zal afkoelen vannacht. Op heel wat plaatsen in het land benaderen de temperaturen het nulpunt. Dat kan rijmplekken veroorzaken op de wegen, die gladheid als gevolg hebben. Het KMI raadt dan ook aan om voorzichtig te zijn op de weg.

Zaterdag stijgen de temperaturen weer en zijn er opklaringen, maar ook in de nacht van zaterdag op zondag gaan de temperaturen tot zelfs -3 graden in het binnenland. Ook dan is de boodschap duidelijk: wees voorzichtig.