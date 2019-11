‘Warm Bilzen’ voert actie aan asielcentrum: ‘Tegen haat en geweld’

De actie ‘Warm Bilzen’ trommelde zo’n 120 personen op voor een solidariteitsactie. Aan het toekomstig asielcentrum werden knuffels, bloemetjes en kaartjes gelegd.

‘Zonder politieke kleur, zonder voor of tegen een asielcentrum, maar wel een duidelijke stem tegen haat en geweld’, zegt initiatiefneemster Karen Schabregs aan Het Belang Van Limburg. Omdat de oproep laat kwam, waren sommige mensen volgens Schabregs niet tijdig op de hoogte van de actie. Ze is van plan om volgend week opnieuw samen te komen op dezelfde plek.

Foto: Tom Palmaers

In Bilzen werd vorige week maandag een toekomstig asielcentrum in brand gestoken. Er was in het gebouw noodopvang gepland voor asielzoekers vanaf 15 december. De voorbije weken waren er protestacties in Bilzen nadat het nieuws bekend was geraakt dat Fedasil plannen heeft om er een tijdelijk asielcentrum te vestigen.