Brandstichters van Vlooybergtoren riskeren tot twee jaar cel

Ze zochten een daad waardoor ze later herinnerd zouden worden en staken de Vlooybergtoren in brand. Nu riskeren ze twee jaar cel.

Voor de correctionele rechtbank van Leuven zijn de vijf mannen verschenen die beschuldigd worden van brandstichting aan de Vlooybergtoren in Tielt-Winge. Een van de beklaagden ontkent zijn betrokkenheid. De vier anderen hebben hun deel van de schade al vergoed. Het Openbaar Ministerie vorderde celstraffen tot twee jaar.

Het gaat om de broers Joachim (21) en Michael (25) D. uit Bekkevoort, Olivier D.B. (31) uit Halen, Bram J. (19) uit Kortenaken en Wieland V. (37) uit Bekkevoort.

De uitkijktoren op de Vlooyberg in de Vlaams-Brabantse gemeente Tielt-Winge werd in brand gestoken op 30 juni 2018 rond 1.30 uur. ‘De schade is uiteindelijk begroot op 75.000 euro’, zei Marc Decat, advocaat van de gemeente Tielt-Winge en Ethias. De verzekeraar heeft 70.000 euro uitbetaald aan Tielt-Winge en met onder meer intresten meegerekend kwamen de twee burgerlijke partijen de som van 75.000 euro overeen. Die moet hoofdelijk en solidair betaald worden door de vijf beklaagden.

Wieland V. ontkent dat hij aanwezig was bij de brandstichting en vraagt de vrijspraak. Als de rechtbank hem volgt, moeten de vier anderen samen ook nog eens het resterende vijfde deel ophoesten.

Het openbaar ministerie beschuldigt het vijftal ook van bendevorming. Vier van hen worden voorts beticht van onopzettelijke slagen aan Joachim D., die zware brandwonden opliep bij de ontploffing die volgde op de brandstichting. De jongeman lag een maand in het ziekenhuis.

Procureur Kristophe Everaerts deed uit de doeken hoe het plan voor de brandstichting rijpte. ‘De vijf mannen kwamen samen op een terras van een café in Bekkevoort. Ze zochten naar een daad waardoor ze later herinnerd zouden worden. Doelwit werd de Vlooybergtoren, die in de streek een toeristische attractie was geworden door een televisieserie (Callboys, red) en veel bezoekers lokte’, aldus de procureur.

De Callboys bovenop op de toren. Foto: VIER

De politie was volgens Everaerts snel ter plaatse door de overweldigende geur van benzine en rookpluimen die van kilometers ver te zien waren. ‘De branddeskundige en het lab waren formeel: door de brand en de daaropvolgende explosie hadden er doden kunnen vallen.’

De moeder van de broers Joachim en Michael D. hoorde haar zonen aan de telefoon zeggen dat iedereen over het voorval moest zwijgen, maar uitgerekend zij gingen als eersten tot bekentenissen over. ‘De beklaagden legden gedetailleerde verklaringen af. Daaruit blijkt dat het plan gezamenlijk tot stand kwam en dat ze alle vijf meegewerkt hebben aan de uitvoering. Ze gingen benzine halen, reden naar de locatie, goten de vloeistof uit en staken de toren in brand.’

Volgens de procureur minimaliseren de twee dertigers van het gezelschap de feiten en hun aandeel daarin. ‘Terwijl zij juist de twintigers hebben beïnvloed. Dat een van hen zware verwondingen opliep, kon hen niet schelen. Dit was geen kwajongensstreek. De zaak is niet te vergelijken met jongeren die voor de jeugdrechtbank moeten verschijnen omdat ze een vuurpijl hebben afgeschoten.’

Het parket bestempelde Olivier D.B. als ‘aanstoker’ en vorderde voor hem twee jaar cel. Wieland V. riskeert achttien maanden cel. Voor de drie anderen vroeg de procureur een jaar cel.