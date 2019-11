Voormalig adviseur Trump schuldig aan voorliegen Congres, belemmeren rechtsgang en beïnvloeden getuigen

Roger Stone, adviseur van Amerikaanse president Donald Trump, is door een jury schuldig bevonden aan het afleggen van valse verklaringen voor het Congres, het belemmeren van de rechtsgang en het beïnvloeden van getuigen. Het proces tegen Stone kwam er in de nasleep van het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Dat Stone schuldig verklaard bevonden wordt is niet alleen een zware klap voor de man zelf, maar vestigt ook nog maar eens de aandacht op de activiteiten van Donald Trump toen hij nog presidentskandidaat was en dat op een moment dat de president verwikkeld is in een impeachmentprocedure.

Stone is een 67-jarige Republikein die gepokt en gemazeld is in de politiek en zichzelf omschrijft als een ‘dirty trickster’, iemand die er niet voor terugdeinst vuile truken uit te halen als hij dat opportuun acht.

Zijn grote held is niet toevallig Richard Nixon, de president die moest aftreden na het Watergate-schandaal, van wie hij een grote tatoeage op zijn rug staan heeft.

Het proces tegen Stone, dat er kwam in de nasleep van het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 en in welke mate het campagneteam van Trump en Moskou samenwerkten, was dan ook niet alleen een juridisch steekspel, maar evenzeer een inkijk in de coulissen van de Amerikaanse politiek.