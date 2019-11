Dow Jones eindigde twee dagen op rij op 27691,4854488934 punten

De Amerikaanse beursindex Dow Jones eindigde twee dagen na elkaar op exact dezelfde slotkoers. Hoe uitzonderlijk is dat?

In de koerstabellen voor de Dow Jones op maandag: slotkoers 27691,4854488934. Op dinsdag: 27691,4854488934. De oudste aandelenindex van de Verenigde Staten eindigde dus twee dagen na elkaar op exact dezelfde slotkoers.

Dat de beurs twee dagen op exact hetzelfde eindigt, tot op tien cijfers na de komma, lijkt schier onmogelijk. Maar niet als je weet hoe de index wordt samengesteld. De index werd uitgevonden in 1896 door redacteuren van de zakenkrant The Wall Street Journal. Ze deden dat door het gemiddelde van twaalf aandelen te nemen.

Vandaag wordt die berekend door de slotkoers van dertig aandelen op te tellen, en te delen door 0,14744568353097. Dat is een correctiefactor voor het feit dat de samenstelling af en toe wijzigt, en aandelen soms gesplitst worden. Op maandag en dinsdag was de som van die dertig aandelen 4082,99.

Bel20 deed het één keer

Hoewel het helemaal niet uitzonderlijk is dat de verandering van de index rond nul schommelt, is het wel uitzonderlijk dat die precies nul is. In de 123-jarige geschiedenis van de index, goed voor meer dan 33.000 handelsdagen kwam dat welgeteld 167 keer voor, berekende The Wall Street Journal. Volgens risico-analist Salil Mehta zijn de kansen op een nul-dag minder dan één op 2000. Hoe hoger de index staat, hoe minder waarschijnlijk dat fenomeen zich voordoet.

Opmerkelijk is dat de index een week eerder ook al op een zucht van een status quo geëindigd was, met een daling van -0,0003 procent.

De Bel20 is er in haar bijna 29-jarige geschiedenis maar één keer in geslaagd om exact op dezelfde slotkoers te eindigen als de vorige handelsdag. Dat gebeurde op 1 oktober 1992.