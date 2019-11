TV Tips. De politieke intriges van een voormalig premier

Drie intelligente en spannende films op de planning vanavond. Terzake en De Afspraak op vrijdag hebben het onder andere over abortus, cultuursubsidies en de brandstichting in Bilzen.

1 THE GHOST WRITER

Canvas 21.20-23.25 uur

Intelligente en spannende film over een jonge schrijver (Ewan McGregor) die de memoires van een voormalig premier (Pierce Brosnan) schrijft en verstrikt raakt in een dodelijk web van politieke intriges. Als er vanavond betoogd wordt aan de VRT-gebouwen, dan is dat omdat de regisseur van deze film Roman Polanski heet.

2 THE NINTH GATE

Eén 23.35-1.45 uur

Intelligente en spannende film over een boekdeskundige (Johnny Depp) die een zeventiende-eeuws satanisch manuscript in handen krijgt en verstrikt raakt in een dodelijk web van duivelse intriges. Als er vanavond betoogd wordt aan de VRT-gebouwen, dan is dat omdat de regisseur van deze film Roman Polanski heet.

3 GONE GIRL

Vier 20.35-23.10 uur

Intelligente en spannende film over een man (Ben Affleck) wiens vrouw verdwijnt, waarna de verdenking op hem valt. Voor de SBS-gebouwen zal niet betoogd worden, de regisseur van deze film is niet Roman Polanski.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00 uur

Valerie Van Peel (N-VA) en Petra De Sutter (Groen) gaan in debat over de nieuwe abortuswetgeving. Daarna volgt een reportage over de advertentiecampagnes van politieke partijen op sociale media. Vandaag viert de Duitstalige Gemeenschap hun feestdag, en Terzake was erbij.

5 DE AFSPRAAK OP VRIJDAG

Canvas, 20.30 uur

Peter De Roover (N-VA), Noël Slangen en Beatrice Delvaux (Le Soir) praten over de brandstichting in het te openen asielcentrum in Bilzen, en de besparingen op de cultuursubsidies.