Een werkdag vol eindeloze vergaderingen, waardoor je bijna geen tijd over hebt voor je eigenlijke werk. Het is een probleem dat vele Vlamingen kennen. Time management expert Tim Christiaens legt uit hoe we efficiënter en productiever kunnen vergaderen.

MEER EXPERTENVIDEO'S

Hoe vraag ik mijn baas om promotie?



Hoe zet ik in godsnaam 10.000 stappen per dag?