Poetshulpen dreigen met staking

De poetshulpen uit de dienstenchequesector eisen meer loon. Overleg daarover met de werkgevers is deze week afgesprongen.

De zowat 145.000 poetshulpen en werknemers van strijkateliers die betaald worden met dienstencheques vragen - conform het interprofessioneel loonoverleg van begin dit jaar - 1,1 procent meer loon.

De werkgevers willen evenwel niet verder gaan dan een eenmalige nettopremie in de vorm van een ecocheque van 130 euro. ‘Omdat veel deeltijds wordt gewerkt in de sector, komt dat in werkelijkheid overeen met een eenmalige premie van 65 euro’, aldus Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voedingen en Diensten.

Overleg in de sector is afgesprongen. Om hun eisen kracht bij te zetten, worden acties gepland. Zo is er al een stakingsaanzegging ingediend. ‘Een staking van de poetshulpen behoort tot de mogelijkheden’, aldus Stalpaert.