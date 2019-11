Spionnenruil tussen Litouwen en Rusland

Twee Russen die in Litouwen in de gevangenis zaten voor spionage, werden vrijgelaten in ruil voor twee Litouwers en een Noor. Dat meldt het kabinet van de Litouwse president.

Litouwen gaf twee veroordeelde Russische spionnen, Nikolai Filipchenko en Sergei Moiseyenko, gratie. Rusland liet op zijn beurt twee veroordeelde Litouwse spionnen vrij, Yevgeny Mataitis en Aristidas Tamosaitis. Ook de Noor Frode Berg is onderdeel van de deal. Ze werden geruild aan de Litouwse grens na een complexe operatie die al wekenlang werd voorbereid.

Nikolai Filipchenko Sergei Moisejenko werden twee jaar geleden gevangen genomen in Litouwen. Yevgeny Mataitis en Aristidas Tamosaitis gingen in 2016 in de cel.

‘Ik dank iedereen voor hun geduld en vertrouwen in hun land. We beschouwen de bescherming van de rechten van onze burgers en hun vrijheid als een fundamentele plicht’, zegt de Litouwse president Gitanas Nauseda in het communiqué.

De meest bekende zaak was die rond de Noord Frode Berg. Hij zou overgebracht zijn naar de Noorse ambassade in Litouwen. Berg werd in 2017 opgepakt in Moskou nadat hij ervan werd beschuldigd informatie over de Russische kernonderzeeërs verzameld te hebben. Hij werd in Rusland veroordeeld tot 14 jaar cel voor spionage.

Berg geeft toe dat hij de Noorse diensten geholpen heeft door verschillende keren op te treden als koerier, maar hij verzekert niet geweten te hebben wat hij vervoerde en ‘niet begrepen te hebben dat het ging om spionagepogingen van de Noren’, zei zijn Noorse advocaat begin april.