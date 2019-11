Belgische studente opnieuw opgepakt in Nicaragua

De Belgische-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens is enkele maanden na haar vrijlating opnieuw opgepakt in Nicaragua.

De 25-jarige studente geneeskunde, die een Belgische vader en Nicaraguaanse moeder heeft, werd samen met een tiental andere mensen opgepakt in Masaya, een stad op zo’n twintig km van de hoofdstad Managua. Volgens oppositiebeweging Unab werden ze omsingeld door de politie toen ze water wilden brengen naar een kerk, waar familieleden van politieke gevangenen in hongerstaking waren gegaan.

‘Rond 23.30 uur plaatselijke tijd werd ze door de politie meegenomen naar El Chipote, een inrichting voor voorlopige hechtenis, dat ook berucht is als foltercentrum’, zegt haar vader Frédéric Coppens aan de RTBF. ‘Amaya en de andere opgepakte mensen zouden er momenteel ondervraagd worden.’

Hij vertelt dat de autoriteiten zijn dochter voortdurend in de gaten houden. ‘Sinds het vertrek van Morales (de president van Bolivia die na protesten is opgestapt, red.) is de repressie weer erger geworden. De afgelopen dagen waren er opnieuw agressieve aankondigingen van president Ortega zelf, dat ze opnieuw gaan beginnen met repressie tegen de leiders van protestbewegingen.’

Amaya Coppens, die in Brussel is geboren, werd eerder al eens beschuldigd van onder meer terrorisme, nadat ze als een van de boegbeelden van de studentenbeweging ‘Movimiento Estudiantil 19 de Abril’ een hoofdrol had gespeeld in protesten tegen het autoritaire bewind van president Daniel Ortega. Na negen maanden gevangenschap werd ze in juni vrijgelaten dankzij een amnestiewet van de regering.