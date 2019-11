Waarom Vlaams Belang digitaal kan blijven stoken, de voedingsindustrie op nepvlees overschakelt en hoe een lichaam zichzelf kan genezen

Stel zelf uw begroting op. Minister-president Jan Jambon (N-VA) gooide de suggestie er haast als uitsmijter uit, een suggestie aan de cultuursector, maar wat een wervend idee: vergeet een nieuwe regering, burgers klaren het zelf. Dit zijn tien van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

De eerste stappen in de Somers-doctrine

De verontwaardiging over de brandstichting in Bilzen en het uiterst rechtse gejuich ervoor kwam met vertraging. Toen betrad Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) de scène. Tiens, een minister van de Vlaamse regering die fel uitvaart tegen het migratiediscours van Vlaams Belang. Dat zijn we niet meer gewoon. Druist dat niet in tegen wat de N-VA graag wil?

2.

Vlaams Belang gaf online al 1 miljoen uit

Door de verkiezingen te winnen, krijgt Vlaams Belang er 5,5 miljoen subsidies bovenop. Ze financiert er een haast eindeloze stroom propaganda mee op Facebook en Instagram. Ook over het asielcentrum in Bilzen.

3.

Ivo Van Hove en Anne Teresa De Keersmaeker: ‘Ook wij waren ooit “projecten”’

Vanuit New York schreven Ivo Van Hove en Anne Teresa De Keersmaeker een brief aan Jan Jambon, een indringende getuigenis over hun lange weg naar de wereldtop. ‘Dat was een erg ondankbare strijd, die we niemand willen toewensen.’

4.

Abortus nu ‘volledig medische handeling’

Een publiek debat is er niet over geweest, maar het parlement vond met grote meerderheid een compromis en haalt abortus tot 18 weken uit het strafrecht.

5.

Uitbaatster Jour de Fête kapt ermee: ‘De staat verdient mijn enthousiasme niet’

Zodra de stukken gemaakt zijn, lijkt goeie journalistiek eenvoudig. Neem de reeks Brux’elles van Marjan Justaert. Marjan portretteert opmerkelijke vrouwen die Brussel voortstuwen. Lees het verhaal van Virginie Monu die een fijn restaurant uitbaatte in wat de voetgangerszone bij de Beurs zou worden.

6.

De hold-up genaamd Stéphane Moreau

Telkens als we dachten dat het niet schandaliger kon in het schandaal rond Publifin, barstte een volgende bom. Nog maar net klopte de Waalse politiek zich op de borst dat de directie van Nethys was ontslagen zonder opzegvergoeding. Nu blijkt dat diezelfde directie niet lang geleden 18,6 miljoen euro kreeg als aansporing om te blijven.

7.

Met deze eenvoudige aanpassingen begin je vandaag al gezond oud te worden

De effecten van een ongezonde levensstijl manifesteren zich pas na jaren. Het begint de geneeskunde te dagen dat een gezonde levensstijl daarentegen al na een week verbluffende resultaten kan opleveren.

8.

Valt Europa voor Whoppers zonder vlees?>

De vegetarische hamburger die Burger King op de markt brengt in 25 landen, heet ‘Rebel Whopper’. Alweer een teken aan de wand dat vegetarisch snel mainstream wordt. De voedingsindustrie heeft een vette kluif aan nepvlees.

9.

Giftige mannen

Ben Lerner schreef de belangrijkste Amerikaanse familieroman sinds De correcties van Jonathan Franzen, vindt Christophe Van Gerrewey.

10.

Martin Scorsese levert ingehouden maffia-epos af

Een oude man met spijt neemt zijn tijd. Martin Scorsese plaatst met The Irishman een briljant kroonjuweel op zijn oeuvre, vindt filmcriticus Jeroen Struys. Straks op Netflix, maar ga hem bekijken op het scherm waar hij voor gemaakt is: pure cinema.