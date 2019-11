Met de nachttrein naar Oostenrijk vanaf 29,90 euro

De aangekondigde nachttreinen tussen Oostenrijk en België starten op 19 januari. De goedkoopste tickets voor een enkele rit zullen 29,90 euro kosten, zegt de woordvoerder van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB Robert Lechner.

De goedkoopste tickets zijn voor zitplaatsen, vanaf 49,99 euro zijn er tickets voor slaapplaatsen te kopen. De nachttrein, ‘Nightjet’, werd eerder al aangekondigd. De trein zal op zondag- en woensdagavond vertrekken in Wenen of Innsbruck, om via Duitsland daags nadien in België aan te komen. In België zijn er stops gepland in Luik, Brussel-Noord en Brussel-Zuid (met aankomst in Brussel-Zuid om 10.55 uur).

Wie met de nachttrein richting Oostenrijk wil, kan vertrekken op maandag en donderdag (trein vertrekt in Brussel-Zuid om 18.04 uur).

De nachttrein is in eerste instantie een proefproject van een jaar. In de zomervakantie van 2020 zou hij niet rijden, zo blijkt uit de planning van ÖBB.

De Oostenrijkse spoormaatschappij geeft nog eens mee dat de nachttrein zal rijden in samenwerking met Deutsche Bahn en de Belgische spoormaatschappij NMBS. Bij deze laatste herhaalt men enkel dat er gesprekken lopen.

In december 2020 zou ÖBB ook een nachttrein willen inleggen vanuit Oostenrijk naar Amsterdam.