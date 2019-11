Grootste stortplaats van China 25 jaar te vroeg vol

Een stortplaats van 100 voetbalvelden groot ligt vol afval. De bedoeling was dat de stortplaats in Xi’an pas in 2044 gevuld zou zijn. Dat meldt BBC.

Niet 2.500 ton - zoals voorzien - maar 10.000 ton afval werd sinds 1994 dagelijks op het stort gedumpt. De grootste stortplaats van China, Jiangcungou afvalberg, zit zo 25 jaar voor op schema.

Het stort heeft volgens BBC een capaciteit van meer dan 34 miljoen kubieke meter. In China wordt afval vaak nog gedumpt, en minder verbrand. Cijfers over recyclage in China zijn niet bekend.

Tot eind 2017 was China niet alleen de vuilnisbelt van zijn eigen 1,39 miljard inwoners, maar ook van de rest van de wereld. China bouwt nu volop aan extra verbrandingsovens om ook de eigen afvalverwerking de baas te kunnen. Shanghai is als eerste stad deze zomer begonnen met verplicht sorteren van afval.