Dreamland heeft een opvallend promofilmpje gelanceerd voor de Sinterklaasperiode - een filmpje waarin een jongen aarzelt of hij wel een pop zou vragen aan Sinterklaas.

Net als zijn broers bladert de jongen door een Sinterklaasfolder. Maar terwijl de andere jongens robots en racewagens uitknippen, kijkt hij naar een speelgoedpop. Hij aarzelt. Knipt de pop uit, palkt het prentje op zijn Sinterklaasbrief, maar hij blijft aarzelen. Uiteindelijk gooit hij de brief weg.

Maar als hij de volgende dag het speelgoed ziet dat de Sint bracht, is hij zielsgelukkig dat zijn echte wens werd ingewilligd.

Een ontroerend filmpje waarmee Dreamland de oude clichés van jongens- en meisjesspeelgoed aan de kant schuift..

Nadat eind september in Frankrijk een charter ondertekend werd over genderneutraal speelgoed, hebben ook speelgoedwinkels in ons land er steeds meer aandacht voor, zo blijkt. Zo staat er in de folder van Dreamland een jongen die met een strijkplank speelt, op de cover van de catalogus van De Speelvogel staat een jongen met een pop. Beelden die amper enkele jaren geleden in geen enkel Sinterklaasboekje terug te vinden waren.

De directeur van Dreamland, Dieter Struye, zei daar eerder over in Het Belang van Limburg: 'Met Dreamland willen we een voortrekker zijn. Ons standpunt is dat het speelplezier van kinderen altijd centraal moet staan, zonder dat we hen daarbij in hokjes duwen. Al moeten we er ook op letten dat de slinger niet te hard doorslaat, want dan beland je weer in het andere uiterste. We willen niet belerend zijn. Jongens mogen nog steeds in een piratenpak rondlopen, meisjes als prinses. Maar het omgekeerde moet zeker ook kunnen en dat laten we zien in onze folder.'