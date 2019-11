‘De wapenfabrieken’ van de Hongkongse demonstranten

De Hongkongse demonstranten bouwen universiteitscampussen om tot versterkte burchten, waar ze geïmproviseerde wapens maken. ‘We proberen ons enkel te verdedigen.’

In de City University verschansen de studenten zich achter barricades die ze onder meer met pingpongtafels, meubels, planten en bamboo hebben opgeworpen. Delen van de campus worden zo omgevormd tot versterkte burchten.

Foto: AFP

Dat gebeurt op meerdere campussen in Hongkong. De actievoerders komen georganiseerd over. Ze leggen stapels van bakstenen en tegels klaar om naar de politie te gooien. Nagels worden in tuinslangen gestoken en dienen als kraaienpoten om de banden van politiewagens lek te prikken. Tientallen molotovcocktails liggen klaar om naar de voorste gelederen door te geven. Foto’s tonen hoe demonstranten in een leeg zwembad met molotovcocktails leren gooien. Voordien ging het vooral om een kat-en-muisspel met de politie, nu verschansen en bewapenen ze zich. Van pijl en boog tot grote zelfgemaakte katapulten.

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS

Met de barricades en brandstichtingen lijkt Hongkong af te stevenen op een make-or-break- moment. De autoriteiten zeggen dat de universiteiten zijn omgevormd ‘tot wapenfabrieken’, terwijl de demonstranten zeggen dat ze door het harde politieoptreden gedwongen worden om zich harder op te stellen. Hun geweldloze verzet werd volgens hen beantwoord met brutale politieacties. ‘We hebben het vreedzaam geprobeerd, maar dat is niet gelukt’, zegt de 19-jarige student Chris aan persbureau Reuters. ‘We zouden wellicht met benzinebommen en stenen gooien omdat we niet willen dat onze vrienden gewond raken. Ik ben bereid om te sterven voor Hongkong.’