Fiscaal zoenoffer profvoetbal valt slecht in het parlement

De profclubs in het voetbal proberen met een zoenoffer het dossier over hun fiscale en sociale gunstregime van de politieke agenda te krijgen. ‘We zouden samenzitten en nu lanceren ze een offensief in de Franstalige kranten waarin een horrorscenario wordt geschetst’, reageert Open VLD-fractieleider Egbert Lachaert verbolgen.