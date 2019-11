Theresa Cheng, minister van Justitie in Hongkong, is belaagd toen ze donderdag in Londen was. Enkele boze betogers achtervolgden haar op straat en slingerden verwijten naar haar hoofd. In bovenstaande video is te zien hoe ze tijdens de hectiek zelfs even ten val kwam. De Britse politie is nu een onderzoek gestart.