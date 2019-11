Eerste stap gezet naar Brusselse overdekte stad

De eerste fase van het Maritiem Station op de Brusselse site van Tour & Taxis is af. Zo is de eerste stap gezet naar de overdekte stad die het tegen eind 2020 moet zijn.

Het architectenbureau Neutelings Riedijk heeft samen met eigenaar Extensa en de eerste huurder (het adviesbureau Accenture), de eerste afgewerkte kantoorruimtes voorgesteld in de Gare Maritime op de site Tour & Taxis.

Foto: BELGAONTHESPOT

In de zeven hallen van het voormalige treinstation worden twaalf houten structuren met drie verdiepingen opgetrokken die als kantoorruimtes of handelsruimtes moeten dienen. Deze ‘houten blokken’ verzamelen zich rondom de open centrale hal die gesierd zal worden met tuintjes. De centrale hal kan grote publieke evenementen ontvangen en tegen eind 2020 wordt er nog een foodhall in opgetrokken, zodat er een bruisende overdekte stad en ontmoetingsruimte ontstaat.

Foto: BELGAONTHESPOT

De eerste van twaalf houten structuren in het Maritiem Station is volledig af en wordt sinds 22 oktober gebruikt door 330 werknemers van adviesbureau Accenture. Zij bezetten het volledige gebouw en richten zich op moderne open ruimtes waar interactie tussen werknemers spontaan ontstaat.

Het Maritiem Station wil een voorbeeldproject zijn, zowel op het gebied van architectuur als duurzaamheid en circulair bouwen. De historische elementen van de imposante hallen werden gerenoveerd en de nieuwe bouwstenen zijn volledig van hout.

De houten structuren kunnen na afbraak volledig hergebruikt worden. Zo worden er geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. Het dak is uitgerust met het gloednieuwe interactieve Halio beglazingssysteem en er komt 17.000 m² aan zonnepanelen. Het regenwater zal opgevangen worden om de tuintjes en de bomen in de centrale hal te bewateren.