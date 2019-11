Het regionale parlement van Veneto is dinsdagavond overstroomd tijdens de begrotingsbesprekingen. 'Dit is nog nooit gebeurd.'

Het parlement is gevestigd in het Palazzo Ferro Fini Palace aan het Grand Canal van Venetië. Rond 22 uur liep het gebouw onder water terwijl de parlementsleden de begroting van 2020 aan het bespreken waren.

‘Ironisch genoeg overstroomde de zaal twee minuten nadat de meerderheid Lega, Forza Italia en Broeders van Italië onze amendementen over de strijd tegen de klimaatverandering had verworpen’, zegt parlementslid Andrea Zanoni (Democratische Partij) op Facebook. Het ging onder meer over de vervanging van dieselbussen en maatregelen tegen plasticvervuiling. Hij plaatste daarbij foto’s van de ondergelopen zaal.

Parlementsvoorzitter Roberto Ciambetti (Lega) bevestigt dat het Palazzo Ferro Fini is overstroomd tijdens een begrotingsdebat. ‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt’, zegt hij aan de lokale krant Giornale di Vicenza. ‘De waterschotten waren niet genoeg om het water tegen te houden, we konden het gebouw ook niet verlaten.’

Ciambetti wuift in een reactie aan CNN de beschuldigingen van Zanoni wel weg. ‘We stemmen voor een begroting die de voorbije drie jaar 965 miljoen euro uitgaf in de strijd tegen luchtvervuiling en smog. Zeggen dat we niets doen, is een leugen. De regio heeft na de overstroming van 2010 een plan gelanceerd om de hydrogeologische veiligheid te waarborgen met een totale kost van 2,6 miljard euro, een exorbitant bedrag voor regionale financiën. ’

De Italiaanse stad kampt met de grootste overstromingen in meer dan vijftig jaar. Dinsdag legde de Venetiaanse burgemeester Luigi Brugnaro de oorzaak van de ongewoon hoge waterstand bij de klimaatverandering. Ook vandaag verwachten de autoriteiten opnieuw overstromingen. De Italiaanse regering heeft de noodtoestand voor Venetië uitgeroepen.