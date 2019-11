Antwerpen start al met winteropvang voor daklozen

Hoewel in Antwerpen de winteropvang voor daklozen officieel pas op 1 december van start gaat, breidt de stad ook de komende twee weken de vaste capaciteit voor daklozenopvang al uit tijdens koude nachten.

‘In de praktijk is het ook voor 1 december al regelmatig erg koud’, zegt schepen voor Sociale Zaken en Armoedebestrijding Tom Meeuws (sp.a). ‘We willen niet dat er dan iemand buiten moet slapen.’

In Antwerpen is er het hele jaar opvang beschikbaar voor daklozen, maar tijdens de winterperiode wordt de capaciteit zowat verdubbeld. De opvang is bedoeld voor daklozen die een band met Antwerpen hebben, al benadrukt Meeuws dat er niemand wordt geweigerd. Ook mensen zonder papieren kunnen in de winter opvang krijgen. Er zijn bovendien verschillende vormen van opvang naar gelang het profiel van de dakloze. ‘Het is niet de bedoeling dat we een drugsverslaafde in dezelfde plaats onderbrengen als een gezin met kinderen’, klinkt het.

In februari overleed er nog een dakloze op straat in het Groen Kwartier. Antwerpen heeft tijdens de winterperiode nochtans een zogenaamde ‘aanklampende’ aanpak voor daklozenopvang. ‘Onze mensen weten waar daklozen zich meestal bevinden’, zegt Meeuws. ‘We weten dat bepaalde groepen afkerig staan tegen de opvang, dus trekken we erop uit om iedereen aan te moedigen om zeker ‘s nachts voor opvang te kiezen.’

De stad heeft 220 bedden beschikbaar voor daklozenopvang en die capaciteit kan indien nodig nog worden uitgebreid.