Studio Brussel-presentatrice Michèle Cuvelier kreeg het vrijdag moeilijk in de studio toen ze jonge ouders ontmoette die net hun zoontje hebben verloren. De vader schreef een nummer vlak na het overlijden.

Wannes Beernaert en zijn vrouw Julie hebben twee weken geleden hun zoontje Foss verloren. De kleine Foss was nog maar 8 maanden oud. Wannes bracht zijn verlies onder woorden met het prachtige nummer ‘Fly Young Bird’ dat hij vrijdag kwam brengen bij Studio Brussel. 'Het is supermoeilijk,' zei hij, 'maar ik wilde direct muziek maken. Het was het enige wat ik nog kon doen.'