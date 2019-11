Eerste vaginamuseum opent de deuren

In de hippe Londense wijk Camden opent dit weekend een ‘vaginamuseum’. Het museum wil alle mythes over de vrouwelijke genitaliën de wereld uit helpen.

Het museum richt zich daarom ook expliciet tot mannen. ‘Het is belangrijk om iedereen gelijk over de thematiek te informeren’, zegt museumdirectrice Sarah Greed.

Mythes over de vagina hebben verstrekkende gevolgen in de echte wereld, zegt de oprichtster van het museum, Florence Schechter. De tentoonstelling rekent daarom onder meer af met het gerucht dat een spoeling met cola een zwangerschap kan verhinderen. Ook toont de tentoonstelling dat vagina’s zichzelf reinigen en dat schaamhaar hygiënisch is.

Foto: AFP

Het museum is gefinancierd via een internet-initiatief met bijna 60.000 euro. Het is het eerste museum van zijn soort in een gebouw. In Oostenrijk bestaat er al sinds 2014 een gelijkaardig museum over hetzelfde thema.

