Zestien teams uit Jupiler Pro League sturen 114 internationals uit

Liefst 114 voetballers van clubs uit de Jupiler Pro League zijn tijdens de interlandbreak opgeroepen voor hun nationale (jeugd)elftallen. Dat maakte de Pro League vrijdag bekend. Daarvan zijn er 69 opgeroepen voor de hoofdmacht van hun land. Club Brugge en AA Gent zijn met elk negen A-kernspelers de hofleveranciers.

Elke ploeg uit de Jupiler Pro League zag tijdens deze interlandperiode minstens één speler de hoofdmacht verlaten om aan te sluiten bij de nationale selecties. In totaal gaat het om 114 voetballers, waarvan 69 in de hoofdmacht van hun land en 45 in de nationale jeugdselecties.

Er zitten spelers uit de Belgische eerste klasse in liefst 43 nationale hoofdmachten. De meesten zitten bij de Rode Duivels (8), maar de Jupiler Pro League is ook goed vertegenwoordigd in DR Congo (5), Kameroen (5), Oekraïne (4), Japen en Iran (elk 3).

Hofleveranciers voor de nationale A-ploegen zijn AA Gent en Club Brugge, met elke negen internationals. KRC Genk en Standard volgen op de voet met acht spelers bij de nationale elftallen. STVV en Sporting Charleroi hebben elk 7 A-internationals in de rangen.

Bij de jeugdselecties is RSC Anderlecht het sterkst vertegenwoordigd met acht internationals, waarvan zeven bij de Belgische jeugdploegen. De 45 jeugdinternationals, waarvan er 24 in de Belgische kleuren aantreden, vertegenwoordigen 18 verschillende landen.