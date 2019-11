Berchem Sport trekt verplichting naakt douchen (voorlopig) in

De komende twee weken doucht iedereen bij Koninklijke Berchem Sport hoe hij of zij dat wil. Dat heeft het bestuur beslist na een overleg met enkele bezorgde ouders gisterenavond.

Acht jeugdspelertjes van Berchem Sport mochten deze week niet meetrainen met de ploeg, omdat ze na de training niet naakt willen douchen. Verschillende ­ouders trokken daarom gisteravond naar het stadion in de Berchemstadionstraat om hun ongenoegen kenbaar te maken bij het jeugdbestuur van de club. De discussie over al dan niet naakt douchen leidt tot diepe verdeeldheid bij de U12 van voetbalclub Koninklijk Berchem Sport.

‘Om de rust te laten terugkeren hebben we beslist dat de komende twee weken iedereen doucht zoals hij of zij dat wil’, zegt algemeen manager Lambrechts. ‘In die periode zullen wij samenzitten met een aantal instanties, waaronder Unia en Voetbal Vlaanderen, om ons over de kwestie te informeren. Daarna nemen we een definitief standpunt in. Ik sluit niet uit dat we de regel opnieuw bevestigen. Maar dan is het wel voor iedereen duidelijk.’

Ook jeugdtrainer Mohamed Achahbar had donderdagavond bij ATV al zijn twijfels over de nieuwe maatregel uitgesproken.