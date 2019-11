Europa stopt met financieren fossiele energie

Klimaatactivisten halen opgelucht adem. De Europese Investeringsbank (EIB) stopt vanaf 2021 met het verstrekken van leningen voor fossiele energie, inclusief klassieke gasprojecten.

De kogel is door de kerk. De Europese Investeringsbank (EIB) stopt in 2021 definitief met alle financiering van fossiele energie. Dat heeft de raad van bestuur van de bank gisteravond bekendgemaakt na maandenlang overleg met de 28 EU-lidstaten.

2021 is een jaar later dan verwacht en er was vooraf nog altijd twijfel of het zou lukken. De vraag was hoever de maatregel zou gaan en of er voldoende EU-lidstaten zouden mee instemmen. Vooral over het stopzetten van het financieren van gas was veel discussie. Sinds 2015 investeerde de EIB 13,4 miljard euro in gascentrales en pijpleidingen. Onder meer Duitsland en Polen vreesden voor de gevolgen van het dichtdraaien van die geldkraan. Zij worden straks tijdelijk erg afhankelijk van gascentrales als ze willen overstappen van de erg vervuilende steen- of bruinkool naar andere duurzame energievormen.

Maar ook de Belgische gasnetbeheerder Fluxys kon van die Europese investeringen profiteren, waardoor er ook bij ons stemmen opgingen om een uitzondering te maken voor bijvoorbeeld nieuwe gascentrales. Die stoten veel minder CO2 uit dan de huidige en er zijn ook plannen ook er ‘groen’ gas te verbruiken.

Er is blijkbaar naar België geluisterd. Nieuwe gasprojecten blijven mogelijk, maar wie daarvoor ­financiële steun wil krijgen van de EIB zal moeten bewijzen dat ze bij de productie van een kilowattuur energie minder dan 250 gram CO2 uitstoten. Klassieke gascentrales kunnen dat niet. Gasprojecten met nieuwe technologieën wellicht wel.

‘Dit is een belangrijke stap, maar niet de laatste’, verklaarde vicevoorzitter Andy McDowell van de EIB gisteren dan ook. De meeste milieuorganisaties lijken tevreden. Zij riepen de EIB al langer op om te stoppen met de financiering van fossiele energie. De EIB verstrekt jaarlijks 60 miljard euro kredieten. Momenteel gaat 5 procent daarvan naar fossiele brandstoffen, overwegend gas. De afgelopen jaren werd onder meer geïnvesteerd in de ‘trans-Adriatische’ gaspijpleiding en het Ierse gasnetwerk.