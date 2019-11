De Lijn komt pas in 2020 met exacte cijfers van reiziger

Een nieuw telsysteem van De Lijn, dat exacte reizigersaantallen meet, loopt vertraging op. Dat vernam De Tijd. Mark Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur: ‘Liever over een paar maanden de echte cijfers brengen, dan nu snel snel.’

Sinds mei 2018 communiceert de raad van bestuur niet meer over de omstreden tellingen van de vervoersmaatschappij. ‘Elk abonnement kreeg een fictief aantal ritten opgekleefd, en dan deelde men abonnementen uit aan ouderen. Dan krijg je gigantische cijfers’, legt Descheemaecker uit op Radio 1.

Abonnementshouders zouden fictief 52 tot 90 busritten per maand hebben gemaakt. ‘Nu met het nieuwe telsysteem willen we bepalen hoeveel keer iemand echt met een abonnement de bus neemt’, zegt Descheemaecker. ‘Die verfijning moet nu écht juist zijn, we kunnen ons geen tweede fout permitteren.’

Maar het systeem staat nog niet op punt, en loopt vertraging op. Maar op de raad van bestuur van 21 maart 2018 werd beslist om geen reizigersaantallen te rapporteren en communiceren.

Tot in 2020 zal dus niet gecommuniceerd worden over reizigersaantallen. ‘Liever over paar maanden de juiste cijfers, dan nu snel snel’, aldus Descheemaecker.