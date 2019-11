Losgeld geëist voor vermiste Théo Hayez: 'Dit is geen hoax. Jullie zoon is gekidnapt'

De vrienden en familie van de vermiste Belg Théo Hayez (18) kregen verschillende berichten waarin gevraagd werd om losgeld. Dat blijkt uit de derde aflevering van de Australische podcast 'The Lighthouse'.

300.000 dollar (zo'n 185.000 euro) in Bitcoins. Zoveel zou de familie van de vermiste Belgische backpacker Théo Hayez moeten betalen om de 18-jarige terug te zien. De jongen verdween op 31 mei in Byron Bay in Australië en werd sindsdien niet meer gezien. In de weken na zijn verdwijning kregen vrienden en familie verschillende berichten waarin gevraagd werd om losgeld. Volgens die berichten zou de jongen gekidnapt zijn. Dat blijkt uit de derde aflevering van de podcast 'The Lighthouse' van een Australische misdaadjournalist van de krant The Australian.

'De eerste keer waren we in shock', zegt de familie. 'En dan begin je na te denken: wat is waar en wat niet?' Een van de berichten kwam drie weken na de verdwijning van Théo: 'Ik begrijp dat dit een beangstigend bericht is om te krijgen. Wij hebben Théo. Vertel zijn vader dat hij oké is. Hij is niet in Byron. We hebben hem verplaatst en moesten onderduiken door al de aandacht. Hij is oké nu zolang zijn vader doet wat we willen. Dit is geen hoax. Jullie zoon is gekidnapt', stond in het bericht.

Zuid-Afrika

Ook een nicht van Théo Hayez kreeg zo’n bericht. Ze belde onmiddellijk de politie, die de locatie van de zender kon traceren. De zogezegde kidnappers zouden helemaal niet in Australië zitten zoals ze beweerden, maar in Zuid-Afrika.

Toch blijft Théo's peter Jean-Philippe Pector zich vragen stellen. 'Je kan een VPN, virtual private network, gebruiken waardoor het lijkt alsof je in een ander land bent. Dus ik hoop dat ze weten wat ze doen als ze zeggen dat de berichten van daar komen.' Hoe dan ook wil hij dat de afzenders gevat worden. 'Op een bepaald moment kregen we zelfs berichten waarin stond dat Théo gewond was geraakt aan zijn been toen hij probeerde te ontsnappen. Zelfs als ze Théo niet hebben, wil ik dat ze gestraft worden voor die berichten. Dit is ook een misdaad.'

Midden juni verspreidde de Australische politie nog onderstaande beelden van de vermiste Hayez.