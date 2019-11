Afrit op E40 tijdlang afgesloten om inbrekers te vatten

De politie stootte op de daders van een inbraak in een winkel in Gent vannacht. Tijdens de klopjacht is de afrit naar de R4 op de E40 richting Brussel een tijdlang afgesloten.

De politie kon een voertuig doen stoppen aan de E40, maar de daders trachtten te vluchten in de omgeving van de snelweg. Twee daders konden gevat worden, naar anderen wordt nog gezocht, meldt de politie van Gent. Even voordien hadden de daders bij een winkel in Gent ingebroken.

Gisterenavond vond in de hele provincie Oost-Vlaanderen trouwens een actie tegen inbraak plaats, genaamd ‘actie Goliath’. De politie pakte vijf mensen op. 850 voertuigen werden tegengehouden, 500 mensen werden gecontroleerd. De politie nam messen en een gestolen fiets in beslag. Er werden 100 pv's opgemaakt.