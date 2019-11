Officieel: Wouter Vrancken blijft bij KV Mechelen en tekent verbeterd contract

Wouter Vrancken blijft KV Mechelen trouw. De coach, die eerder deze week kort in de belangstelling stond bij KRC Genk, ondertekende afgelopen nacht een nieuw (en verbeterd) contract bij KV Mechelen.

De onderhandelingen tussen het clubbestuur en zijn succestrainer liepen door tot in de late uurtjes. Pas na middernacht werd er een akkoord gevonden. Meer details over de verlengde samenwerking - zoals de contractduur - ontbreken voorlopig nog.

“Kandidaat op de long-, de short- of welke lijst dan ook, het was het signaal om met onze coach rond de tafel te gaan zitten. Nu klinken we met hem op een samenwerking die kadert in ons langetermijnsplan”, zo zegt clubeigenaar Dieter Penninckx.

“Wouter heeft geweldig werk verricht. Kampioen in 1B, bekerwinnaar en de gedeelde derde plaats na de heenronde in 1A, je moet het maar doen. Daarnaast is hij zeer loyaal tegenover de club. Hij was de eerste om ongeacht 1B of 1A bij KV Mechelen zijn contract te verlengen. We gaan in het kader van onze langetermijnsvisie (KVM stelde eerder het plan KVM 2025 voor, nvdr) absoluut verder met Wouter.”

Pittig detail: vandaag om 11u30 speelt Vrancken met KV Mechelen in Geel een oefenmatch tegen KRC Genk.

