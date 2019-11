Sean Bratches, commercieel directeur van de F1, maakt zich geen zorgen dat de 'Dutch GP' door eventuele juridische problemen niet zou kunnen doorgaan.

In mei is het normaal zover, voor het eerst in dertig jaar zou er dan opnieuw een F1-race in Nederland moeten plaatsvinden. Na de vele enthousiaste reacties tijdens de aankondiging van de terugkeer naar Zandvoort, volgden er steeds meer juridische acties.

Verschillende milieuorganisaties, en ook de stikstofproblematiek, dreigen immers 'roet' in het eten te strooien. Onder andere de aanvraagprocedures voor de vergunningen noodzakelijk voor de ingrijpende verbouwingen op het circuit van Zandvoort lopen vertraging op.

Bratches maakt zich echter geen zorgen en gaat er vanuit dat alles op tijd in orde komt.

"Ik ben niet thuis in de juridische zaken die nu spelen. Wel ben ik vol vertrouwen dat zij deze issues adequaat zullen managen," aldus Bratches tegenover 'Nieuwsuur'.

"Een van de sponsors is een bouwbedrijf. Er zou reputatieschade zijn als zij het niet voltooid krijgen."

Indien er echt een probleem zou opduiken is er volgens Bratches een 'plan B', al wil de commercieel directeur van de Formule 1 daar weinig over loslaten.

"Er is altijd een plan B. Wij zijn in een positie waarbij we opties hebben om te racen. Met Zandvoort hebben we een akkoord en een uitgestippeld pad. Maar - hoewel je het nooit voor de volle honderd procent kunt zeggen - kan ik wel stellen: wij zullen er zijn en we gaan racen."

